Milan, si cerca il gol. Il CorSera: "Hojlund o Vlahovic"
MilanNews.it
Dopo aver registrato cessioni per addirittura 200 milioni di euro, record assoluto nella storia del club, il Milan è alla ricerca del gol, anche perché il solo Santiago Gimenez non basta. L'infortunio di Rafael Leao costringe il club rossonero a mettere il prima possibile a disposizione di Max Allegri una nuova prima punta, il cui identikit risponde a due nomi.
Scrive infatti questa mattina Il Corriere della Sera "Hojlund o Vlahovic" per l'attacco del Milan, con il danese che sembrerebbe godere di un leggero vantaggio rispetto al serbo, che comunque resta una pista più che percorribile considerando l'intromissione del Napoli nei discorsi con il Manchester United per l'ex Atalanta.
