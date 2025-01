Milan, si studia il colpo Gimenez: i numeri del messicano

Il Milan studia il colpo Santiago Gimenez: l'attaccante messicano classe 2001 in forza al Feyenoord è da tempo un pupillo della dirigenza rossonera che in tutte le sue componenti si trova d'accordo sul profilo. Anche Sergio Conceicao appoggia l'eventuale colpo. Come riferito da MilanNews.it, i rossoneri stanno pensando a come convincere gli olandesi, passando attraverso la cessione di alcuni giocatori (LEGGI QUI).

Gimenez è alla terza stagione in Olanda e continua a segnare moltissimo. Nel primo anno giocò 45 partite e segnò 23 gol, tra campionato, coppa nazionale ed Europa League. Nella sua seconda stagione, la scorsa, il messicano ha disputato 41 partite con 26 gol totali, tra campionato, coppa nazionale, supercoppa olandese, Champions ed Europa League. Quest'anno, giunto a metà stagione, ha una media imporantissima: 13 gol in 17 partite tra campionato, coppa nazionale, supercoppa olandese, Champions League.