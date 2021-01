Milan, Simakan infortunato: le alternative per il ruolo di difensore centrale

È giunta in casa Milan, come un fulmine a ciel sereno, la notizia dell’infortunio di Mohamed Simakan. Il difensore centrale dello Strasburgo dovrà restare lontano dai campi di gioco per 2 mesi a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato nell’ultima partita con il suo club. Com’era noto da tempo, Simakan rappresentava per il Milan la prima opzione per rafforzare il reparto difensivo in questo mercato di gennaio. Ora dunque Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno cambiare obiettivo. I nomi sul taccuino della dirigenza dopo quello di Simakan sono: Ozan Kabak dello Schalke 04, Fikayo Tomori del Chelsea, Nicolas Nkoulou del Torino e Matteo Lovato del Verona.