Milan, solo due partite complete per Ballo-Tourè in stagione

Secondo quanto si evince da transfermarkt.it, il terzino senegalese del Milan Fodè Ballo-Tourè ha giocato solo due partite dall'inizio alla fine in questa stagione. Delle 11 presenze totali collezionate quest'anno tra Serie A e Champions League, Ballo è rimasto in campo per tutta la partita solo nella gara vinta in rimonta contro l'Hellas nel girone d'andata e nella sconfitta casalinga contro il Napoli.