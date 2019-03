Milan, solo in una gara casalinga di campionato ci sono stati meno di 45 mila spettatori

Il Milan di Rino Gattuso, oltre ad aver raggiunto il terzo posto in classifica ed essere ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, ha il merito di aver riportato tanti tifosi allo stadio: come riporta La Gazzetta dello Sport, in questo campionato, solo in una gara casalinga ci sono stati meno di 45 mila spettatori, cioè nel match di dicembre contro il Torino. Domenica è in prigramma il derby e a San Siro ci sarà il tutto esaurito.