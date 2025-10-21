Milan, solo nei prossimi giorni si capirà se Estupinan sarà almeno disponibile per la panchina contro il Pisa

Venerdì sera il Milan sarà impegnato nuovamente a San Siro, stavolta contro il Pisa, con l'obiettivo di vincere e mantenere la vetta solitaria della classifica. In vista di questa gara, come riporta Tuttosport stamattina, Santiago Gimenez dovrebbe tornare titolare in attacco con al suo fianco Rafael Leao, tornato decisivo contro la Fiorentina con una doppietta.

Max Allegri spera poi di recuperare qualche infortunato. Gli occhi sono soprattutto su due giocatori rossoneri, cioè Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek: l'attaccante francese è alle prese con un doloroso fastidio all’alluce che gli ha impedito di indossare le scarpe da calcio nei giorni scorsi, mentre Loftus-Cheek ha avuto un affaticamento muscolare. Per quanto riguarda invece Pervis Estupinan, che si è fatto male alla caviglia in nazionale, si capirà solo nei prossimi giorni se sarà almeno disponibile per la panchina.

