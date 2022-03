MilanNews.it

Il sito della Lega Serie A riporta la classifica dei pali colpiti in questo campionato. Il Milan di Stefano Pioli è a quota 10 legni, in compagnia di Empoli, Lazio e Udinese. La squadra che ha preso più pali o traverse in questo campionato è il Napoli con 17. Al secondo posto c’è il Bologna con 15.