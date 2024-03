Milan, sono 8 i punti in più rispetto alla passata stagione

Con la vittoria sulla Lazio di ieri sera all'Olimpico, arrivata nei minuti finali grazie alla rete di Noah Okafor, entrato dalla panchina, il Milan si è portato a quota 56 punti in classifica a una sola lunghezza dalla Juventus che si trova al secondo posto e che domani sera sarà impegnata allo Stadio Maradona contro il Napoli. Nonostante i rossoneri siano già tagliati fuori virtualmente dalla corsa scudetto, con l'Inter che sta facendo un campionato a parte, il Diavolo sta facendo meglio della passata stagione.

Infatti, rispetto all'annata scorsa, in cui il Milan faticò tantissimo in campionato, la squadra di Stefano Pioli ha conquistato otto punti in più. L'anno scorso dopo 27 giornate i punti erano 48. Nell'anno dello Scudetto, invece, il Milan ne aveva raccolti 57, uno in più rispetto a quanto racimolato in questa stagione.