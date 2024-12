Milan su Mosquera del Valencia: i numeri registrati fino a qui in stagione

Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che nel momento in cui Fikayo Tomori dovesse andare via, il Milan potrebbe puntare su Cristhian Mosquera del Valencia, giovane difensore spagnolo classe 2004, campione Olimpico e pilastro della difesa degli Els Che, chiunque sia l'allenatore che si trova in panchina.

A confermarlo sono i numeri registrati fino a questo momento in stagione. Oltre ad averle giocate titolare praticamente tutte, 18 su 19, Mosquera ha una valutazione media di 6,34, circa 54 passaggi a partita ma soprattutto il 91.2% di precisione, circa il 2% in meno rispetto a Malick Thiaw, che in Europa è al top in Europa per passaggi completati tra i difensori U23 (CLICCA QUI).