Milan su Samardzic: il serbo piace per la polivalenza tattica e perché ha ancora ampi margini di crescita

Il Milan fa sul serio per Lazar Samardzic e nei prossimi giorni incontrerà il suo papà-agente per provare ad arrivare ad un accordo sul contratto del giocatore. Successivamente i rossoneri andranno a trattare con l'Udinese che parte da una valutazione di 20 milioni di euro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che il serbo piace per la polivalenza tattica e perché ha ancora ampi margini di crescita.

Finora Samardzic ha sempre fatto la mezzala nel 3-52 o il trequartista dietro a una o due punte. Non è escluso che in futuro potrebbe giocare anche da mediano nel 4-2-3-1 con al fianco una giocatore che lo aiuti in fase fase di interdizione. Il serbo ha solo 22 anni, è giovani e quindi ha ancora ampissimi margini di crescita.