Milan, tanti auguri a Nigel de Jong!

Sul proprio profilo Twitter il Milan ha prontamente celebrato il compleanno di un ex rossonero: Nigel De Jong. Il centrocampista olandese, che compie oggi 36 anni, ha vestito la maglia rossonera ben 96 volte mettendo a segno 7 gol. Con il Milan non ha vinto nessun trofeo ma è entrato nel cuore dei tifosi per un gol decisivo in un derby. La redazione di Milannews.it si unisce alle celebrazioni per Abate e gli augura un felice compleanno.