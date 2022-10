MilanNews.it

Il Giudice Sportivo ha pubblicato oggi le sue decisioni in merito all'ultimo turno giocato in Serie A. Contro la Juventus nel Milan sono stati ammoniti sia Sandro Tonali che Brahim Diaz. Per il centrocampista italiano si tratta della terza sanzione in campionato, mentre per lo spagnolo è il pirmo cartellino giallo in A.