Milan, Theo Hernandez deve ritrovare la giusta brillantezza in vista del rush finale

Troppo evidente e ingenuo l’errore di Theo Hernandez contro la Sampdoria. Il terzino francese non è di certo quello visto nelle ultime uscite con il Milan. I buchi difensivi hanno sempre caratterizzato la sua avventura in rossonero, ma l’errore di concentrazione e di concetto che ha spalancato la porta a Fabio Quagliarella, no. Allora la spiegazione sta, oltre che in un momento di scarsa applicazione, anche nella mancanza di brillantezza e lucidità. Theo Hernandez però era fra quelli più riposati, dato che non ha avuto gli impegni con la Nazionale, eppure l’errore è stato netto e decisivo ai fini del risultato finale. Ora Theo deve staccare la spina e non pensarci più, quello che conta adesso è ritrovare la serenità per affrontare al meglio le ultime 9 partite di campionato.