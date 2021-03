Milan, Theo Hernandez si conferma fondamentale: i numeri in stagione

Nonostante qualche alto e basso, Theo Hernandez si conferma un giocatore fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. La fascia sinistra, quella dove gioca il terzino francese, è uno dei punti di forza della squadra rossonera. Fra critiche e mancate convocazioni in Nazionale da parte del CT della Francia, Didier Dechamps, Theo Hernandez ha collezionato in questa stagione 36 presenze, con 5 gol e 6 assist. I suoi numeri offensivi sono buoni, quello su cui deve lavorare e migliorare, è la fase difensiva. A volta disattento e troppo irruento, tant’è she i cartellini gialli ricevuti sono 10 nel complesso: uno ogni meno di 4 partite giocate, decisamente una media alta. Hernandez resta comunque un punto fermo del Milan, e Paolo Maldini non ha intenzione di vendere il suo pupillo, che poco più di un anno e mezzo fa, andò a prelevare personalmente dal Real Madrid.