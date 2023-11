Milan, Theo indisponibile con l'Udinese: è il ventesimo infortunio della stagione

Theo Hernandez non farà parte dell'undici titolare che scenderà in campo con l'Udinese e non andrà neanche in panchina. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il francese è indisponibile a causa di una contusione alla caviglia.

Il counter degli infortuni, dunque, sale a 20. 12 di questi sono problemi fisici e 4 dei giocatori coinvolti hanno, o dovranno superare, un tempo di recupero maggiore di un mese.