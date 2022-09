Milan, Thiaw e Kalulu si sono sfidati oggi in Germania U21-Francia U21

MilanNews.it

Derby quest'oggi per Pierre Kalulu e Malick Thiaw, compagni di squadra al Milan ma avversari in Germania Under 21-Francia Under 21. L'amichevole fra le due nazionali si è disputata quest'oggi ed è stata vinta 0-1 dai transalpini. Entrambi i difensori rossoneri sono stati schierati titolari dai rispettivi CT e sono rimasti in campo per tutta la partita.