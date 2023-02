Milan, ti manca il bomber: nelle ultime venti stagioni solo due giocatori sopra i 20 gol in A

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Da diverso tempo al Milan manca un bomber che garantisca tanti gol in stagione. Le cose sono leggermente migliorate da quando è arrivato Olivier Giroud che, nonostante sia un giocatore che dà tanto al Milan, non è mai stato un attaccante dai gol a ripetizione, piuttosto dai gol pesanti. Il dato che fa riflettere è che nelle ultime venti stagioni il Milan ha avuto solamente due giocatori che hanno sfondato il muro delle 20 reti in campionato: si tratta di Shevchenko (2003/2004, 24 gol) e Zlatan Ibrahimovic (2011/2012, 28 gol).