Milan, Tomori e Kessie le chiavi per arginare l'attacco del Sassuolo

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan dovrà preparare con molta attenzione la sua prestazione difensiva per domenica pomeriggio. Nella gara di andata il Sassuolo creò più di qualche grattacapo ai rossoneri che, in ogni caso, registravano qualche assente e fecero del turnover post vittoria a Madrid contro l'Atletico. Le chiavi saranno Fykaio Tomori chiamato con la sua rapidità e aggressività a dare sostegno a Theo su Berardi; e Franck Kessie che dovrà abbassarsi in questi casi al fianco di Pierre Kalulu per coprire gli inserimenti della folta trequarti neroverde. La rosea sottolinea anche il ruolo di Krunic che dovrà, con i mediani, portare la prima pressione sul centrocampo del Sassuolo.