Milan, Tomori tornerà a giocare una gara europea dopo 471 giorni

Nella formazione titolare del Milan che dovrebbe giocare questa sera contro la Stella Rossa, ci sarà spazio in mezzo anche alla difesa anche per Fikayo Tomori, giocatore arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Il giovane centrale inglese tornerà a giocare una partita di una competizione europea per club dopo 471 giorni: l'ultima sua presenza in Europa risale infatti al 5 novembre 2019, quando giocò in Champions League con la maglia dei Blues contro l'Ajax (4-4 il risultato finale).