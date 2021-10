Milan-Torino, il duello fra Tatarusanu e Milinkovic-Savic

Un'altra notte a San Siro, un'altra partita complessa e ad alta intensità. Il Milan ospita il Torino di Jurić, formazione che in queste prime nove giornate di campionato ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro ogni avversario. Si gioca la 10° giornata di Serie A, il secondo turno infrasettimanale di campionato: analizziamo, alla vigilia del match, i duelli più interessanti che ci propone il campo.

CIPRIAN TĂTĂRUŞANU vs VANJA MILINKOVIĆ-SAVIĆ

Milan-Torino è una partita che mette di fronte due portieri che, con le rispettive maglie, non sono mai partiti come "prime scelte" nel ruolo. Ciprian si è preso la titolarità della porta rossonera dopo il forfait di Maignan. Due presenze tra Hellas Verona e Bologna, 4 reti subite e 6 parate effettuate, per una percentuale del 60%. Stessa cosa per Vanja, che in questa stagione è stato promosso a primo attore dopo l'addio di Sirigu: in 9 giornate ha incassato 10 reti disimpegnandosi in 15 parate, pareggiando la percentuale di parate del rossonero, 60%.