Milan tra mercato in uscita e nuove proposte. Spunta anche Marega

Faticosamente ma senza soluzione di continuità, il Milan lavora in questi ultimi giorni di mercato soprattutto al mercato in uscita - sottolinea il Corriere dello Sport -, e infatti anche ieri Frederic Massara e Paolo Maldini hanno avuto diversi contatti con agenti che hanno proposto i loro assistiti. Sapendo che il Milan dovrà fare ancora un innesto in attacco - si legge - ci sono stati contatti con Giuseppe Riso, agente di Marco Brescianini che potrebbe trovare una soluzione in prestito per crescere, ma anche per proporre Andrea Petagna della Spal (idea però che non scalda a dirigenza rossonera).

Proposto Marega - E proprio nell’ottica di un mercato dinamico, due giorni fa c’è stato anche un’altra proposta alla dirigenza rossonera, attraverso intermediari è stato offerto Moussa Marega, attaccante classe 1991 del Porto, considerato seconda punta da affiancare Piatek e per dare una soluzione in più a Giampaolo oltre Leão. Marega nel corso dell’estate era stato accostato anche all’Inter e al Napoli, a testimonianza della sua intenzione di sbarcare nel campionato italiano. Un tentativo che potrebbe non andare a buon fine perché il management milanista è impegnato prima sulle uscite e soprattutto ha un’idea fissa e la vuole inseguire fino alla fine, ovvero Angel Correa dell’Atletico Madrid.