Milan troppo poco equilibrato. Donati: "Una soluzione va trovata. Serve solidità"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex centrocampista Massimo Donati ha parlato dei più caldi temi d'attualità in Serie A soffermandosi anche sul Milan e sul periodo che la formazione di Sergio Conceiçao starebbe attraversando.

Come ti spieghi la mancanza di equilibrio che caratterizza il Milan?

“Credo sia abbastanza semplice, bisogna attaccare e difendere tutti insieme. Non posso pensare che i giocatori offensivi forti che ha il Milan possano pensare solo alla fase offensiva. Bisogna fare tutti le due fasi, ai ritmi di oggi devono correre tutti. Se non si corre viene a mancare l’equilibrio e si prendono imbarcate. Leao o Joao Felix perdono palla, devono rientrare forte. Con le squadre che mettono tanta intensità si va in fatica. L’Inter ha vinto una Champions con Eto’o che faceva il terzino. Se la squadra riesce a sopportare che qualche giocatore non rientra allora va bene, ma se la squadra non riesce a sopportarlo allora diventa un problema. Sta al mister trovare la soluzione per gestire al meglio il potenziale offensivo a disposizione”.

Quale può essere la soluzione giusta per il Milan?

“Il mister vive i giocatori tutto il giorno, se ieri (mercoledì, ndr) ha scelto di giocare la partita in questo modo avrà fatto le sue valutazioni. È un dato di fatto però che sia mancato equilibrio anche contro il Feyenoord, ora sta a lui trovare le soluzioni. Una soluzione va trovata, magari può scegliere di far ruotare i quattro offensivi senza farli giocare tutti insieme. Serve però solidità, in tutto questo poi va aggiunto che ieri perde per un gol preso su infortunio del portiere”.