Milan, tutta l’importanza di Simon Kjaer

Simon Kjaer non è solo un difensore. È un leader, una figura carismatica, un punto di riferimento importante per il Milan, in campo e fuori. Ecco perché la sua assenza pesa il doppio. Non è soltanto una questione tecnica ma - come detto - anche caratteriale. Tomori è un campione, un altro pilastro della squadra di Pioli, e anche Romagnoli sta facendo bene. Nessuno dei due, però, ha la leadership di Kjaer, una sorta di capitano senza fascia. I rossoneri non potranno contare su Simon per il resto della stagione. è una perdita enorme.