Milan, Tuttosport: "Pochi tiri in porta, troppi fuorigioco"

"Pochi tiri in porta, troppi fuorigioco". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica ai rossoneri. "Il Milan - scrive il giornale torinese - ha chiuso l’anno alle spalle dell’Inter. Per cercare il sorpasso dovrà limitare gli infortuni. E le statistiche mettono in evidenza quali sono gli aspetti da migliorare. La squadra crea molto, ma spesso la mira è sbagliata. E la lentezza della manovra porta un rossonero in offside più di due volte a partita: Pioli adesso pretenderà più velocità".