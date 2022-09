MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esattamente un anno fa, in occasione di un Milan-Lazio valido per la terza giornata di Serie A, Fodé Ballo-Touré ha fatto il suo debutto in gare ufficiali con la maglia rossonera: il terzino senegalese, arrivato a Milanello nell'estate 2021 dal Monaco, entrò in campo quel giorno all'80' al posto di Brahim Diaz.