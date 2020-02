Esattamente un mese fa, il 2 gennaio 2020, Zlatan Ibrahimovic sbarcava all’aeroporto di Linate Prime per iniziare la sua seconda avventura in rossonero. Oggi non sarà presente tra i convocati per uno stato influenzale ma in un mese con lui in rosa il Milan ha ottenuto 5 vittorie e un pareggio, mentre Ibrahimovic ha messo a segno due gol (uno in campionato e uno in Coppa Italia).