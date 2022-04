Milan, una nota positiva: 0 goal subiti nelle ultime 5 partite

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non è certamente un dato che può consolare pià di tanto, ma con lo 0-0 contro il Bologna il Milan ha collezionato il quinto clean sheet consecutivo tra Coppa Italia (vs Inter il 1 marzo) e Serie A (vs Napoli, Empoli, Cagliari e Bologna). In tutte le partite erano presenti Maignan in porta e la coppia Kalulu-Tomori, a parte la prima mezz'ora del derby giocata da Romagnoli.