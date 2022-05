Milan, una patch per celebrare lo scudetto rossonero

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano le attività per festeggiare lo Scudetto rossonero. Tra le iniziative per celebrare il tricolore numero 19 del Milan si aggiunge la possibilità, per tutti i tifosi milanisti in possesso di una maglia ufficiale della stagione 2021/22 (Authentic o Replica, Home, Away, Third o Fourth), di richiedere gratuitamente - a Casa Milan Store, Milan Store Downtown e San Siro Store - la patch "Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22", la frase simbolo dello storico e indimenticabile campionato appena incorniciato già presente sulle magliette indossate dai giocatori dopo il fischio finale di Sassuolo-Milan.

La promozione non avrà limiti temporali, così da permettere a tutti i nostri tifosi nel mondo - impossibilitati a essere a Milano in questi giorni - di applicare senza scadenza lo speciale timbro Scudetto per ricordare in maniera ancora più indelebile la vittoria della squadra di Pioli. Cosa stai aspettando? Porta la maglia rossonera 2021/22 in uno degli Store ufficiali e non perdere un'opportunità unica per mettere anche la tua firma sullo Scudetto.