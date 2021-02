Milan, una sola partita in 13 giorni prima del tour de force nella seconda metà di febbraio

Il Milan nei prossimi 13 giorni, avrà un solo impegno: quello contro il Crotone previsto per domenica 7 alle ore 15.00 in quel di San Siro. Mister Stefano Pioli, avrà tutto il tempo per allenare bene la squadra e far recuperare al meglio i calciatori appena rientrati dai rispettivi infortuni. Infatti, dopo il match contro il Crotone, i rossoneri giocheranno nuovamente sabato 13 febbraio contro lo Spezia in trasferta. Da li in avanti, una seconda parte di febbraio piena di impegni che comprende anche le partite contro la Stella Rossa di Europa League.