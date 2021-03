Milan Under 18, successo importante a Parma firmato da N'Gbesso

Nel pomeriggio la formazione under 18 del Milan è scesa in campo per la gara contro il Parma. I ragazzi di mister Terni, in trasferta, hanno ottenuto un successo importante contro i ducali grazie alle reti di N'Gbesso. Per l'attaccante classe 2003, in particolare, sono le prime due reti in campionato.

