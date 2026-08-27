Verso Milan-Venezia, San Siro risponde presente: sarà sold out

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Il nuovo Milan di Ruben Amorim è pronto all'esordio in casa davanti al proprio pubblico. Dopo il deludentissimo finale di stagione scorso, terminato con la sconfitta casalinga contro il Cagliari, i rossoneri dovranno partire subito forte in questa stagione. Dopo la bella vittoria di Torino infatti, la squadra di Amorim intende proseguire nel proprio buon momento, seppur breve di forma in questa nuova stagione 2026/2027. Domani sera a San Siro arriva il Venezia neo promosso e reduce dal 2-0 contro il Lecce nella prima giornata di Serie A, attenzione però: mai sottovalutare un avversario che arriverà a Milano con niente da perdere e quindi pochissima pressione sulle spalle. Se nella passata stagione il punto di forza era nei big match e quello debole contro le cosidette "piccole" Domani i ragazzi di Amorim dovranno cercare di invertire, anzi equilibrare il trend iniziando a fare punti anche contro formazioni sulla carta più abbordabili.

MILAN-VENEZIA SARA' SOLD OUT

Il pubblico del Milan, ancora una volta risponde presente. Infatti, dpo la media spettatori più alta nelle ultime due stagioni, per Milan-Venezia di domani sera, ore 20.45 si riparte con il tutto esaurito a San Siro, a testimonianza dell’attesa per la prima partita casalinga della stagione e della forte partecipazione dei tifosi milanisti. Sold out anche il settore ospiti, che in questa stagione in Serie A come sappiamo avrà una novità: quella di essere a capienza ridotta.