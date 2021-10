Milan-Verona (0-2): primo tempo di grossa difficoltà per i rossoneri. Serve un'energia diversa nella ripresa

Si chiude un primo tempo di grossissima difficoltà per il Milan: i rossoneri non sono stati praticamente mai seriamente pericolosi e hanno sofferto l'energia - oggi superiore a quella degli uomini di Pioli - dell'Hellas Verona; il compito degli scaligeri è stato facilitato dal goal di Caprari al settimo minuto e dal generoso rigore (dalle immagini sembra che è Kalinic a calciare Romagnoli) trasformato da Barak al 24esimo. I problemi per Pioli, però, non finiscono ai goal ospiti: al 36esimo Rebic chiede il cambio per un problema muscolare lasciando spazio a Leao.

Ci sarà bisogno, dunque, di un altro spirito nel secondo tempo: tutte le seconde palle sono del Verona e sono troppe le scelte sbagliate in fase offensiva; non buone le prestazioni di Ballo-Touré e di D. Maldini, sottotono Giroud e i due di centrocampo. Le assenze stanno pesando, ma ci sono 45 minuti per rialzare la testa.