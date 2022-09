Milan, verso il Salisburgo: il programma della vigilia

MilanNews.it

Come riportato da acmilan.com, oggi il Milan, in vista della sfida contro il Salisburgo di domani, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, sosterrà un allenamento mattutino a Milanello; le immagini della sessione, che inizierà alle ore 11.00, saranno visibili sul sito di MilanNews e sui canali social.

Nel pomeriggio, poi, la squadra partirà per Salisburgo, dove sosterrà la consueta pitch inspection alla Red Bull Arena. Direttamente in Austria, alle 19.10, si svolgerà la conferenza stampa di Mister Pioli e Calabria. Le immagini della pitch inspection e le dichiarazioni dei due rossoneri saranno fornite in diretta da MilanNews.it.