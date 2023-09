Milanello, oggi allenamento al completo: anche Pulisic e Musa con la squadra

vedi letture

Come preannunciato ieri da MilanNews.it (QUI) e come confermato oggi dal Corriere dello Sport, il Milan oggi osserverà il primo allenamento al completo da una settimana e mezzo a questa parte. Anche gli ultimi giocatori impegnati con le nazionali, gli americani Pulisic e Musah, sono rientrati alla base e da questa mattina si alleneranno a Milanello con il resto della squadra per preparare l'importante impegno del derby di sabato.