Milanello, oggi giorno di pausa: da domani la squadra al completo

Ruben Amorim ha concesso un ulteriore giorno di pausa al Milan oggi, per permettere il rientro dei Nazionali: da domani si riparte a pieni ranghi

Il Milan scenderà finalmente in campo domenica 11 alle ore 18: la squadra rossonera è attesa dall'impegno storicamente ostico contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. Questo calendario permette al club rossonero di prendersela con un pochino più di calma rispetto a chi sarà già in campo nella giornata di sabato. Per questa ragione il tecnico rossonero ha deciso di concedere una giornata di ulteriore riposo quest'oggi alla squadra rossonera, al lavoro questa settimana da lunedì e che intanto aveva già riaccolto qualche Nazionale.

Per permettere agli ultimi Nazionali di rientrare con calma, in particolare Modric e Jashari che hanno giocato ieri come pure Musah che ha giocato nella notte, Amorim ha scelto oggi di concedere una giornata libera. Da domani, però, si riprende a lavorare con la squadra al completo e lo si farà senza sosta, visto il calendario densissimo di impegni da qui a inizio novembre. Ovviamente indisponibile Aleixs Saelemaekers, su cui si attendono aggiornamenti, e anche Pervis Estupinan che lavorerà a parte per recuperare dal problema al ginocchio patito con la Nazionale dell'Ecuador.