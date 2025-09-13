Milanello, per Sky oggi pranzo a tre fra Allegri, Tare e Furlani

Vigilia di Milan-Bologna, ultimi preparativi in vista della gara di domani sera a San Siro. Alle 12.00 Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa (clicca qui per rileggere le sue parole), mentre alle 17.00 comincerà il penultimo allenamento della settimana; sarà sicuramente il più importante, visto che domani si proveranno i calci piazzati. Oggi, quindi, il tecnico livornese scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione da schierare contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24 dall'esterno del centro sportivo rossonero, riporta che oggi Allegri ha pranzato insieme al DS Igli Tare e al CEO Giorgio Furlani: si è discusso a bocce ferme di quello che è stato il mercato conclusosi quasi due settimane fa e si è fatto il punto della situazione.