MILANELLO REPORT - Squadra divisa in due gruppi a Milanello

Rientrata in nottata da Udine, la squadra ha pernottato a Milanello dove questa mattina ha svolto l'allenamento post-partita.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per i rossoneri che hanno giocato per tutti i 90 minuti della Dacia Arena. In campo, invece, gli altri componenti della rosa che, dopo l'attivazione muscolare svolta in palestra, hanno proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi.

Terminata la prima parte, la squadra ha lavorato sulla tecnica con una serie di esercitazioni fatte con l'ausilio delle sagome. A seguire, spazio ad un possesso palla. Ha chiuso la seduta un lavoro a secco, fatto di allunghi con variazioni di ritmo sul lato lungo del campo.

PROGRAMMA

Il programma della settimana prevede due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 15 dicembre con una seduta mattutina.