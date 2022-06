Milano-Bruges: De Ketelaere e Lang gli obiettivi. E i belgi iniziano a tutelarsi

MilanNews.it

Ormai non è più un mistero, i due gioiellini del Bruges Charles De Ketelaere e Noa Lang sono tra i principali obiettivi rossoneri per il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, il Milan avrebbe avviato i contatti con l'agente del primo, classe 2001, ma rimane anche molto interessato a Lang che costa meno. In tutto questo la squadra Campione del Belgio inizia a tutelarsi in vista della possibile perdita dei suoi giocatori: nella giornata di ieri infatti è stato ufficializzato l'arrivo di Ferran Jutglà dal Barcellona B.