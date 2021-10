Mirante, prima volta in rossonero: ma stasera gioca Tatarusanu

Nell'elenco dei giocatori convocati per Bologna, per la prima volta, c'è anche Antonio Mirante, prelevato in fretta e furia dal Milan dopo l’infortunio di Maignan. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la prima chiamata rossonera del portiere coincide con la sfida ai rossoblù, squadra con cui ha giocato dal 2015 al 2018. Il Titolare al Dall’Ara, comunque, salvo cambiamenti improvvisi, sarà ancora Tatarusanu: l’estremo difensore rumeno giocherà tre partite di fila per la prima volta da quando è al Milan.