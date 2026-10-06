MN - Serafini sulla lotta scudetto: "Credo che il Milan dopo Inter e Roma possa giocarsela con tutti"

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista rossonero Luca Serafini:

SERAFINI SULL'EUROPA LEAGUE E LOTTA SCUDETTO

"Le coppe europee sono un percorso molto complesso. Tu puoi arrivare in finale, dominare e perdere la finale. L'Inter secondo me col Manchester City in Champions League non meritava di perdere e ha perso, due anni dopo perde addirittura 5-0. Il Milan con Liverpool un anno gioca benissimo e perde, due anni dopo gioca peggio del Liverpool e vince. Quindi non si può mai dire. In assoluto secondo me se trovi la qualità e ruoti intorno a quella formazione lì puoi fare strada, poi da qui a vincerla c'è il mare di mezzo. Serie A? Credo che il Milan dopo Inter e Roma in questo momento possa giocarsela con tutti..".