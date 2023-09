MN - Akcelrod: "Di Adli si parlava benissimo quando era ragazzino, lo volevano tutti i top club. Deve convincere Pioli a dargli continuità. Sulla partita di ieri..."

Il Milan ha infilato la quinta vittoria su sei partite in campionato grazie al 3-1 sul campo del Cagliari. Tra i protagonisti anche Yacine Adli che si è ben comportato in mezzo al campo al posto di Krunic. Un altro francese che si aggiunge alla colonia già ricca di Milanello. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gregoire Akcelrod, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Il tuo giudizio rispetto alla prestazione di Adli a Cagliari e, più in generale, sul suo rendimento a Milano?

“Di Adli si parlava benissimo fin da quando era ragazzino con il Psg, non mi stupisce che - a un certo punto - tutti quanti i principali top club lo volessero, dopo l’ottimo rendimento con il Bourdeaux. Ora è al Milan e ieri ha fatto molto bene. Dovrebbe trovare maggiore continuità. Dipenderà da lui: deve convincere Pioli al 100% a puntare dritto su di lui. In Liga è un giocatore osservato speciale, come da altri club…”.