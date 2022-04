MN - Altafini: "Sarei rimasto al Milan tutta la vita, ma il ds mi dava sempre la colpa di tutto..."

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

José Altafini, leggenda rossonera nonché quarto miglior marcatore della storia del Milan con 161 reti realizzate tra il 1958 e il 1965, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sui suoi anni in rossonero: “Nella Coppa dei Campioni 1962-1963 ho realizzato ben quattordici gol in nove partite. In quell’edizione non eravamo i favoriti però la nostra era una squadra fortissima. Avevamo un difesa solida, un attacco forte, uno squadrone composto da Maldini, Trapattoni e tanti altri campioni. Quel Milan ha raggiunto risultati fantastici, nel calcio bisogna avere l’abitudine di vincere e noi ce l’avevamo”.

Avrebbe voluto giocare ancora al Milan?

“Sarei rimasto tutta la vita al Milan se non fosse stato per una lite con un direttore sportivo che mi dava sempre la colpa. Mi ha reso la vita difficile e sono dovuto andar via”.