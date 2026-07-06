MN - Amorim, mercoledì pomeriggio la conferenza stampa di presentazione
Comincia ufficialmente l'avventura rossonera di mister Ruben Amorim. Oggi l'arrivo in città e il primo contatto con Casa Milan, mentre domani è prevista la prima sortita a Milanello ad una settimana dal raduno. Il tecnico portoghese si è detto orgoglioso e fiero di questa opportunità e che non vede l'ora di lavorare con il suo staff ed i suoi giocatori.
AMORIM, DATA E ORA DELLA CONFERENZA STAMPA
È tempo anche di conferenza stampa di presentazione: mercoledì 8 luglio, a partire dalle ore 15.00, mister Amorim risponderà alle domande dei giornalisti presenti presso la sala stama di Casa Milan. Il club rossonero trasmetterà l'evento tramite i propri canali ufficiali, ma potrete seguire tutte le dichiarazioni del nuovo allenatore del Milan tramite il consueto live testuale di MilanNews.it.
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