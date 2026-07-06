MN - Amorim lascia l'hotel e si dirige a Casa Milan

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Giornata piena di impegni per Amorim: l'allenatore portoghese ora è diretto a Casa Milan. Domani la visita a Milanello

Ruben Amorim ha lasciato in questi istanti l'hotel del centro di Milano in cui alloggia: l'allenatore rossonero è diretto a Casa Milan. Qui visiterà la sede, il museo, registrerà contenuti per i canali ufficiali del club e se le tempistiche lo permetteranno visiterà anche San Siro. Nella giornata di domani invece il primo contatto con Milanello, ad una settimana dal ritiro per la nuova stagione.

LE PRIME DICHIARAZIONI DI AMORIM DA NUOVO ALLENATORE DEL MILAN

Queste le dichiarazioni del portoghese una volta sbarcato a Linate un paio d'ore fa: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan”.

Perché hai scelto il Milan? “Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.

Ruben, sei a Milano per vincere? “Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.