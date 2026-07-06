Amorim ha le idee chiare: "Se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere"
Dopo essere atterrato a Linate, Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, ha raccontato le sue emozioni: "Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.
L'obiettivo di Amorim sulla panchina del Milan è chiaro: "Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.
Il tecnico portoghese è atteso nelle prossime ore a Casa Milan, mentre domani sarà per la prima volta a Milanello dove tra una settimana esatta guiderà anche il suo primo allenamento da tecnico rossonero. Mercoledì dovrebbe invece essere il giorno della sua conferenza stampa di presentazione.
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