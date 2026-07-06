Caso Balogun, il duro commento di Malagò: "Un'assurdità, è un precedente politico pericolosissimo"

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Il presidente della FIGC ha commentato duramente la decisione della FIFA che ha tolto la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, si scaglia contro la decisione della FIFA che ha tolto la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Ecco le sue parole a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1 riportate da gazzetta.it: "Mi è sembrata veramente un'assurdità, sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Fifa e solo alla Fifa, per cui non è replicabile nei vari campionati nazionali e dico meno male perché sarebbe veramente l'Armageddon. È inutile che ce la raccontiamo, questa scelta ha un evidente sapore politico, lo ha scritto anche il New York Times.

Questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo, un precedente politico pericolosissimo. Spero se ne rendano conto anche perché io sono un fautore di questo Mondiale con gli stadi pieni a prescindere dall'entertainment e del business, qui c'è il calcio che sta trionfando. Però quando vedi una decisione così si perde la meritocrazia che è la base del calcio".