Caso Balogun, il duro commento di Malagò: "Un'assurdità, è un precedente politico pericolosissimo"
Giovanni Malagò, presidente della FIGC, si scaglia contro la decisione della FIFA che ha tolto la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Ecco le sue parole a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1 riportate da gazzetta.it: "Mi è sembrata veramente un'assurdità, sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Fifa e solo alla Fifa, per cui non è replicabile nei vari campionati nazionali e dico meno male perché sarebbe veramente l'Armageddon. È inutile che ce la raccontiamo, questa scelta ha un evidente sapore politico, lo ha scritto anche il New York Times.
Questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo, un precedente politico pericolosissimo. Spero se ne rendano conto anche perché io sono un fautore di questo Mondiale con gli stadi pieni a prescindere dall'entertainment e del business, qui c'è il calcio che sta trionfando. Però quando vedi una decisione così si perde la meritocrazia che è la base del calcio".
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