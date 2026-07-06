Amorim, 9 anni dopo la profezia è compiuta. E la ricorda nella prima intervista da allenatore del Milan

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Nove anni dopo si compie la profezia di Ruben Amorim: il portoghese è il nuovo allenatore del Milan e oggi prende contatto col mondo rossonero

Nel 2017 Ruben Amorim terminava la propria carriera da giocatore, intraprendendo subito il percorso da allenatore. Per questa ragione nel novembre dello stesso anno fu intervistato dalla testata Tribuna Expresso. La chiacchierata con il giornale portoghese ha prodotto una profezia che, nove anni dopo, si è finalmente avverata. Allora Amorim disse: "Da bambino mi piaceva guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di guardare le cassette del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... I miei sogni da bambino erano giocare nel Benfica e nel Milan. Uno l'ho realizzato. Ora devo diventare allenatore nell'altro (ride, ndr)".

AMORIM E LA PROFEZIA: NOVE ANNI DOPO È L'ALLENATORE DEL MILAN

Ed eccoci ad oggi. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan e pochi minuti fa è atterrato a Linate, concedendo anche qualche dichiarazione ai giornalisti presenti. Il portoghese ha accennato anche a quell'intervista ormai diventata famosa.

Perché hai scelto il Milan? “Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.