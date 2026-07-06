FIGC, Malagò ribadisce: "Paolo Maldini è un profilo ideale per fare il dt"

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Il presidente della FIGC è in attesa della risposta di Paolo Maldini a cui ha offerto il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, intervenuto a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, ha parlato così del possibile arrivo di Paolo Maldini come nuovo dt dell'Italia: "Maldini ha quel curriculum vitae e quelle competenze che non rientrano solo nella carriera da calciatore ma anche in quella da dirigente che lo rendono un ideale profilo per fare il direttore tecnico, insomma la persona di riferimento con il presidente e il Consiglio federale. È comunque necessario avere anche un piano B e magari anche un piano C, io sono molto, molto, molto sereno. Entro massimo questa settimana tirerò tutte le somme anche per ciò che riguarda il discorso dell'allenatore.

Quando arriverà la risposta di Maldini? Quando persone di peso all'interno del mondo del calcio mi hanno chiesto di candidarmi, io gli ho risposto che non ero assolutamente disponibile perché ero abbastanza stanco dopo il viaggio olimpico e avevo anche altre idee oltre la mia vita imprenditoriale. Sono ritornati dopo qualche giorno e non avevo cambiato idea… Quello che voglio dire è che magari ci sono anche altri impegni o altre proposte precedenti e che questo debba anzi essere interpretato come una dimostrazione di serietà e non come una cosa non positiva” le sue parole riportate da gazzetta.it.