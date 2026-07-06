Stati Uniti, Pulisic ci crede per davvero: "Possiamo vincere questo Mondiale"

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Christian Pulisic è convinto che gli Stati Uniti possono davvero puntare a vincere il Mondiale

In vista degli ottavi del Mondiale contro il Belgio, Christian Pulisic, attaccante di Milan e Stati Uniti, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se è la partita più importante della sua carriera? Dipende da come la guardi… Ho giocato una finale di Champions, ma con la mia nazionale è una sfida gigantesca. Ogni anno percepisco una crescita del nostro movimento. Avere un Mondiale negli Stati Uniti sta aiutando molte persone a capire davvero cosa rappresenti questo sport nel mondo e tanti stanno diventando sempre più appassionati.

Se qualcuno non è ancora salito sul carro degli Stati Uniti perché dovrebbe farlo ora? Perché siamo americani. È quello che facciamo: crediamo. Crediamo che tutto sia possibile. Crediamo davvero di poter vincere questo Mondiale. Penso che questo sia un ottimo motivo per sostenerci".