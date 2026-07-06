L'ironia di Amorim: "Dopo lo United mi ero detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua. È un onore"
Il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim, appena sbarcato in Italia, ha risposto alle domande dei giornalisti che l'hanno accolto in aeroporto. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato: il portoghese ha cominciato con un sorriso ed un pizzico di ironia che non guasta mai.
LE PRIME PAROLE DI RUBEN AMORIM IN ITALIA
Amorim parte in italiano: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan”. Poi il resto dell'intervista è in inglese.
Perché hai scelto il Milan? “Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.
Ruben, sei a Milano per vincere? “Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.
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