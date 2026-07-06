L'ironia di Amorim: "Dopo lo United mi ero detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua. È un onore"

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Il nuovo allenatore del Milan parla per la prima volta alla stampa italiana e lo fa con un pizzico di ironia

Il nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim, appena sbarcato in Italia, ha risposto alle domande dei giornalisti che l'hanno accolto in aeroporto. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato: il portoghese ha cominciato con un sorriso ed un pizzico di ironia che non guasta mai.

LE PRIME PAROLE DI RUBEN AMORIM IN ITALIA

Amorim parte in italiano: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan”. Poi il resto dell'intervista è in inglese.

Perché hai scelto il Milan? “Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.

Ruben, sei a Milano per vincere? “Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.